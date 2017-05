Motorradfahrerin bei Unfall nahe Michelbach schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Alzenau Dienstag, 23.05.2017 - 09:09 Uhr

Schwer verletzt worden ist eine 22-jährige Motorradfahrerin am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Staatsstraße nahe des Alzenauer Stadtteils Michelbach.