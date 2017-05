Nach Party in Mömbris: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Polizei Alzenau

Alzenau Montag, 01.05.2017 - 13:59 Uhr

Am Montag, um 03.00 Uhr kam es nach einer größeren Party auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Klinger zu einem Streit zwischen einem 24 jährigen Mann und einer 31 jährigen Frau, in dessen Verlauf er ihr ins Gesicht schlug und anschließend das Weite suchte.