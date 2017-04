Betrunkener 17-jähriger prallt an Kichenmauer

Beim Einparken übersehen

Bei Feuerwehrübung Fahrzeug beschädigt

Mountainbike-Fahrer verbremst sich

Ins Heck gefahren

Vorfahrt missachtet

Beim Ausparken hängen geblieben

Reh querte Straße



Vermutlich Buttersäure in Fahrzeug versprüht

Außenspiegel abgetreten

Leider hatte er sein fahrerisches Können nach übermäßigen Genuss von Alkohol überschätzt und fuhr beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen eine in der Nähe befindliche Kirchenmauer, welche aber seinem Fahrkünsten ohne Beschädigungen standhielt. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,90 mg/l, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt. Schaden am Fahrzeug ca. 1000 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen wollte ein 30-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei übersah er einen 39-jährigen Fahrer eines Audi´s, welcher mit seinem Fahrzeug hinter ihm fuhr. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Im Rahmen einer Übung der Freiwilligen Feuerwehr Alzenau wurden am Samstagnachmittag auch Schläuche über die Fahrbahn gelegt, welche mittels Holzrampen für Fahrzeuge überfahrbar gemacht wurden. Für einen 47-jährigen Fahrer eines VW´s waren die Rampen nicht hoch genug und er so setzte mit dem Unterboden seines Fahrzeuges auf und beschädigte diesen dabei. Schaden ca. 200 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Samstagabend war im Kälberauer-Waldgebiet ein 28-jähriger Mountainbiker unterwegs und stürzte nach einem Bremsmanöver alleinbeteiligt zu Boden. Dabei erlitt er leichte Verletzungen im Brustbereich und musste ärztlich im Klinikum Alzenau behandelt werden. Am Fahrrad entstand kein Schaden., Lkr. Aschaffenburg. Ein 19-jähriger VW-Fahrer fuhr am Samstagnachmittag einer vor ihm auf der Straße fahrenden 31-jährigen Fahrerin eines VW´s auf, welche verkehrsbedingt abbremsen musste. Keiner der Unfallbeteiligten wurde dabei verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend wollte eine 65-jährige Fahrerin eines Suzuki´s auf die Staatsstraße abbiegen. Dabei übersah sie aber den von links kommenden 44-jährigen Audi-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Keiner der beiden Unfallbeteiligten wurde verletzt. Es entstand aber ein Gesamtschaden von ca. 11000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden., Lkr. Aschaffenburg. Samstagnacht stieß eine 21-jährige Suzuki-Fahrerin beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrertür eines geparkten Ford und beschädigte diese. Die Halterin des beschädigten Fahrzeuges konnte telefonisch erreicht und informiert werden. Gesamtschaden ca. 700 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen fuhr eine 49-jährige Fahrerin eines Peugeot´s zwischen Daxberg und Schimborn als ein Reg unvermittelt die Straße querte und von deren Fahrzeug erfasst wurde. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenprall in unbekannte Richtung. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 Euro., Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen wurde im Bereich der Welzheimer Straße und Hugo-Dümler-Straße in einen offenstehenden Pkw vermutlich Buttersäure durch einen bislang unbekannten Täter versprüht. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor einiger Zeit an selber Tatörtlichkeit gegeben. Es entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Hinweise zur Tataufklärung bitte an die Polizei in Alzenau.Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es im Bereich Großwelzheim zu drei Sachbeschädigungstaten. Dabei wurden durch einen bislang unbekannten Täter gegen die Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen getreten, welche dadurch beschädigt wurden. Es entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 700 Euro.Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

