Crash zweier Radfahrer in Alzenau-Michelbach

Originalmeldung der Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 29.04.2017 - 09:29 Uhr

Auf Höhe der Kahltalhalle in Alzenau -Michelbach kam es am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern.