23-Jähriger zertrümmert Scheibe an Wartehäuschen - Zeuge ruft die Polizei

Polizei Alzenau

Alzenau Donnerstag, 27.04.2017 - 09:49 Uhr

Ein Anwohner der Alzenauer Burgstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.20 Uhr durch laute Schläge aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus seinem Fenster konnte er beobachten, wie eine Person offensichtlich gerade dabei war die Glasscheiben am Wartehäuschen an der „Bembel“-Haltestelle zu zertrümmern und informierte unverzüglich die Polizei.