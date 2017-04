Zweimal Unfallflucht in Alzenau - zweimal aufmerksame Zeugen

Leerstehendes Firmengebäude heimgesucht

Außenspiegel an Pkw geklaut

Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr konnte ein Paketzusteller beim Verlassen eines Anwesens in derbeobachten, dass ein Pkw Land Rover beim Rangieren rückwärts gegen die Front seines abgestellten Lieferwagens stieß und dessen Fahrer anschließend ohne anzuhalten weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Da er sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Pkw merken konnte, dürfte der Fahrer zu ermitteln sein.Nur ca. eine Stunde später, also gegen 17.30 Uhr, touchierte in derein Opel Omega beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Auch dessen Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Und auch hier konnte sich ein Zeuge dessen Kennzeichen merken und der Polizei nennen. Der 24jährige Unfallverursacher konnte in diesem Fall bereits ermittelt werden.Übers letzte Wochenende schlugen bislang unbekannte Täter, allem Anschein nach Jugendliche, an einem leerstehenden Firmengebäude in der Brentanostraße eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Gebäudeinnere, wo sie u.a. einen Feuerlöscher von der Wand rissen und dessen Inhalt versprühten. Sachschaden: ca. 500 Euro.Am Dienstagabend zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr wurde an einem in der Hanauer Straße vor einer Gaststätte geparkten Opel Astra der linke Außenspiegel im Wert von ca. 200 Euro aus dem Gehäuse ausgebaut und entwendet.Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Meldungen der Polizei Alzenau