18-Jähriger zu schnell - Drei Verletzte nach Crash bei Krombach

Polizei Alzenau

Alzenau Dienstag, 25.04.2017 - 11:57 Uhr

Am Montagmittag kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein 18jähriger Führerscheinneuling mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße AB 19 zwischen Schöllkrippen und Krombach zu schnell in eine scharfe Linkskurve,