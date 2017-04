Polizei nimmt Jugendlichem weißes Pulver weg

Der Jugendliche befand sich in einer Gruppe mit mehreren Personen, die sich am Freitagabend gegen 20:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bezirksstraße aufhielt. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem weißen Pulver um Amphetamin handelt und somit um ein nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel. Der Jugendliche hat nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu erwarten.

Beim Anfahren Pkw angefahren

Wildunfall mit Reh

Für 1 Euro eingekauft, für 10 Euro geklaut

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wollte eine 31-Jährige mit ihrem VW in der Poststraße vom Fahrbahnrand anfahren. Hierbei übersah sie einen 47-Jährigen Smart-Fahrer, der genau in diesem Moment an dem VW vorbei fuhr und sich wieder an den rechten Fahrbahnrand einordnete. Es kam zum leichten seitlichen Kontakt beider Fahrzeuge. Zumindest am VW entstand ein leichter Sachschaden.Am Freitag gegen 7:10 Uhr kam erfasste ein VW-Fahrer auf der Strecke zwischen Daxberg und Mömbris ein Reh. Das Reh erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr befand sich eine 62-Jährige in einem gemeinnützigen Ladengeschäft, welches unter anderem Secondhand-Bekleidung verkauft. Dort bezahlte sie an der Kasse Ware im Wert von einem Euro und war gerade im Begriff das Geschäft zu verlassen. Die Angestellte bemerkte jedoch, dass sich in der Handtasche noch weitere Gegenstände befinden. Bei der Nachschau kam ein Jackett mit Hose mit einem Verkaufswert von 10 Euro zum Vorschein. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme und gründlicher Durchsuchung der Handtasche durch die aufnehmenden Polizeibeamten wurde noch Modeschmuck im Wert von ca. 65 Euro aufgefunden. Ob dieser ebenfalls aus einem Diebstahl stammt muss noch ermittelt werden.Im Zeitraum von Dienstag, 18.04.2017, 11 Uhr bis Freitag, 21.04.2017, 06:45 Uhr, wurde ein VW Tiguan durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde auf Höhe der Beifahrertür ein tiefer Lackkratzer verursacht. Der Pkw parkte im Tatzeitraum in der Hörsteiner Straße.Polizei