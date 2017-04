15-Jähriger fährt mit getuntem Roller - und ohne Führerschein

Beim Ausparken anderen Pkw beschädigt

Gartenzaun beschädigt

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 15jährige Fahrer nur eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen, nicht aber die erforderliche Fahrerlaubnis. Da der Jugendliche keine Angaben zu technischen Veränderungen machte und der Roller deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Roller zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.Gegen 16.45 Uhr beschädigte eine 23jährige Audifahrerin beim Ausparken in der Wasserloser Straße einen geparkten Pkw VW. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf insgesamt ca. 800 EUR.In der Zeit von 13.04.2017 - 18.04.2017 wurde in der Hanauer Straße ein Gartenzaun durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 50 EUR beziffert.

Polizei