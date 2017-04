Gegen Stromverteiler und zwei abgestellte Pkw geprallt

Garagentor angefahren

Getankt und nicht bezahlt

Aus Unachtsamkeit streifte sie mit ihrem Vorderrad den rechten Randstein und kam hierdurch ins Schlingern. Anschließend stieß sie gegen einen Stromverteilerkasten, drehte sich danach um die eigener Achse und prallte rückwärts gegen zwei Pkw, die auf einem Werkstattgelände abgestellt waren. Die junge Frau blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt.Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag musste der Besitzer eines Anwesens im Pfarrgraben feststellen, dass sein Garagentor zwischen 15.30 und 19.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug angefahren worden war. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von 500 Euro.Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmittag betankte ein Unbekannter seinen Audi mit AB-Kennzeichen in einer Tankstelle in der Industriestraße für 89 Euro. Anschließend fuhr er davon, ohne sein Tankschuld zu begleichen. Nachdem das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, sollte der Täter zu ermitteln sein.

Meldungen der Polizei Alzenau