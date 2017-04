Wegen Graupelschauer: Auto prallt in Leitplanke

Beim Abbiegen Auto übersehen

Das Fahrzeug war in den Grünstreifen geraten und hatte sich auf der Leitplanke um 180 Grad gedreht. Der Audi kam mit der Stoßstange auf der Leitplanke zum Stehen und wurde stark beschädigt. Da an der Unfallstelle auch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr Wiesen ausrücken. Der Sachschaden wird auf 6800 Euro geschätzt.

Alzenau-Michelbach. Der Fahrer eines Pkw Opels wollte am Ostersonntag gegen 14.30 Uhr nach rechts auf die Albstädter Straße einbiegen und übersah hierbei einen bevorrechtigen Pkw Nissan. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, welcher einen Sachschaden von circa 5.500 Euro zu Folge

hatte.

Alkohol am Steuer

Mömbris-Niedersteinbach. Da eine Autofahrerin am Montag früh gegen 03Uhr bei einer Verkehrskontrolle mit Alkoholgeruch auffiel, musste sie einen Alkoholtest machen. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein weiterer Test auf der Polizeiinspektion Alzenau bestätigte den Wert. Um eine Weiterfahrt zu unterbinden, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Roller manipuliert

Kahl a. Main. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Alzenau stellte am Sonntag gegen 11.45 Uhr in der Poststraße fest, dass der jugendliche Fahrer eines Mofas an seinem Zweirad technische Veränderungen vorgenommen hat. Das Mofa fährt dadurch schneller als erlaubt. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen

lassen. Da er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, wird auf ihn eine Anzeige zukommen.

Originalmeldungen der Polizei Alzenau