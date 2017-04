Vier Rollerfahrer ohne Führerschein nunterwegs

Da der Roller augenscheinlich nicht gedrosselt war und schneller als die erlaubten 25 km/h fuhr, wurde dieser zur Einholung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt.

Das gleiche Schicksal ereilte gegen 19.00 Uhr einen 16jährigen in der Seestraße. Da dieser sich beharrlich über die technischen Veränderungen seines Rollers ausschwieg, wurde dieser auch zur Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Die beiden 15jährigen Freunde, welche ebenfalls mit ihren Rollern einer Kontrolle unterzogen wurden und auch nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung waren, räumten die technischen Veränderungen an ihren Rollern vor Ort ein, weshalb auf eine Sicherstellung der Roller verzichtet werden konnte.

Alle vier kontrollierten Rollerfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zweimal Kleinunfälle

Blankenbach-Erlenbach, Lkr. Aschaffenburg. Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagvormittag im Bereich der Bushaltestelle Erlenbach. Dort wollte ein Linienbus in den fließenden Verkehr einscheren, weshalb der nachfolgende Fahrer eines Pkw Renault abbremste. Dies erkannte ein dahinter fahrender 50jähriger Daimler-Fahrer zu spät und fuhr auf den Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 EUR.

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein weiterer Kleinunfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr in Fronhofen. Hier übersah ein 51jähriger Fahrer eines Daimler beim Rangieren den hinter ihm stehenden Pkw Opel, an dessen Steuer sich ein 27jähriger Mann befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel im Frontbereich leicht beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

