Trotz Waldbrandgefahr: Männer machen Feuer in den Weinbergen

Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 15.04.2017 - 10:15 Uhr

Ein 34-Jähriger konnte am Freitagabend ein offenes Feuer in den Weinbergen in Alzenau-Michelbach beobachten und informierte die Polizei. Diese konnte drei männliche Personen vor Ort feststellen, welche fälschlicher Weise davon ausgingen, dass sie sich an einer offiziellen Feuerstelle befinden würden.