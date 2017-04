Pfanne auf dem Herd vergessen: 10.000 Euro Schaden bei Küchenbrand

Polizei Alzenau

Alzenau Freitag, 14.04.2017 - 12:22 Uhr

Am Donnerstag kam es in der Aschaffenburger Straße in Schöllkrippen zu einem Küchenbrand. Gegen 15:00 Uhr war der 48-jährige Mieter einer Wohnung damit beschäftigt Essen zuzubereiten. Hierzu hatte der Mann eine Pfanne mit Öl auf seinem Herd erhitzt.