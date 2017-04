Zu schneller Motorradfahrer stürzt Hang hinab

Das Krad des 52-Jährigen landete in einem Gebüsch. Die Honda musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden beträgt 1.000 Euro.

Wildunfall

Alzenau. Bei einem Wildunfall auf der Westumgehung entstand am Montagabend ein Schaden von 5.000 Euro. Um kurz vor Mitternacht war eine Dacia-Fahrerin, die Richtung Wasserlos fuhr, mit einem Reh kollidiert. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, das Auto nicht unerheblich im Bereich des linken

Kotflügels beschädigt.

Unfallflucht

Kahl. Am Montagnachmittag musste der Besitzer eines Hyundai feststellen, dass sein Fahrzeug im Bereich der linken Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Das Fahrzeug war zwischen 17 und 17.30 Uhr in der Prischoßstraße abgestellt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Auto mit Einkaufwagen beschädigt

Alzenau. Am Montagnachmittag um 17.15 Uhr beschädigte ein zunächst unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Rodenbacher Straße mit einem Einkaufwagen einen geparkten Honda. Er hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange (200 Euro). Nachdem er den Schaden begutachtet hatte, stieg er in

einen VW und fuhr davon. Da das Kennzeichen des flüchtigen Verursachers bekannt war, wurde ein 86-jähriger Mann als Fahrer ermittelt. sein. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Gartenzaun angefahren

Alzenau. Bereits zwischen Dienstag und Donnerstag letzter Woche wurde der Gartenzaun eines Anwesens im Brennersweg von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro.

Hausfassade mit Eiern verschmutzt

Alzenau. Erheblicher Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand bei einer Sachbeschädigung in der Hanauer Straße. Zwischen Freitag und Montag hatte ein Unbekannter zwei ausgeblasene und mit blauer Farbe gefüllte Eier gegen die Fassade eines Geldinstituts geworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu

melden.

Quelle: Polizei Alzenau