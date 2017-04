Kahl: Betrunkene Autofahrerin mit 3,2 Promille von Zeugen gestoppt

Pkw und Anhänger gestreift

Gegen 20 Uhr war die Frau mit ihrem VW einem Zeugen in der Berliner Straße aufgefallen, da sie mit zwei platten Reifen in Richtung Freigerichter Straße fuhr. Als die Frau an der Einmündung zu Erfurter Straße anhielt, ging der Zeuge zu dem Pkw. Als die Frau aussteigen wollte, fiel sie zu Boden. Mittlerweile war eine Frau hinzugekommen, die geistesgegenwärtig den Zündschlüssel abzog. Beide Zeugen warteten mit der Fahrerin auf das Eintreffen der verständigten Polizeistreife. Den Grund für das außergewöhnliche Verhalten der VW-Fahrerin brachte ein Alkotest zum Vorschein, der einen Wert von 3,2 Promille ergab. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. An dieser Stelle nochmals ein besonderes Lob der Polizei an die beiden Zeugen, die durch ihr beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern konnten. Wo sich die Frau die beiden Reifen beschädigte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Mömbris-Mensengesäß, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 5.200 Euro. Um 16 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Traktor an einem geparkten BMW mit Anhänger vorbei, als ihm ein Pkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus und streifte dabei den Pkw und den Anhänger.

Kradfahrer gestürzt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Ein 48-jähriger Kradfahrer wurde am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße leicht verletzt. Der Mann fuhr um 12.30 Uhr mit seiner Ducati auf der Hauptstraße in Richtung Hohl. In einer engen Linkskurve kam er aufgrund eines Bremsfehler zu Fall. Da der Mann sehr langsam unterwegs war, zog er sich nur leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem Krad wird auf 500 Euro geschätzt.

Vorfahrtsverletzung - flüchtiger BMW gesucht

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. An der Einmündung Alzenauer Straße/Bahnhofstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einer Vorfahrtsverletzung, bei der der Verursacher flüchtete. Um 15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Kradfahrer auf der Alzenauer Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog ein BMW-Fahrer nach links auf die Alzenauer Straße ab, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer zu achten. Der Kawasaki-Fahrer bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er allerdings zu Fall. Der BMW-Fahrer, der dies bemerkt haben müsste, setzte sein Fahrt aber unverrichteter Dinge fort. Der Kradfahrer erlitt bei dem Sturz Prellungen im Hüft- und Beckenbereich. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst begab er sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden am dem Krad beträgt 1.000 Euro. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich um einen blauen 5er BMW-Kombi. Zum Fahrer liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Unfallflüchtiger schnell ermittelt

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Aufgrund der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte ein Unfallflüchtiger schnell ermittelt werden. Am Samstagabend um 23.15 Uhr hatte ein Mann seinen Skoda auf dem Parkplatz an der Räuschberghalle abgestellt. Als er 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, wurde er von einem Zeugen angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie der Fahrer eines Mercedes beim Ausparken gegen die Heckstoßstange gefahren war. Trotz des angerichteten Schadens von 1.000 Euro und ungeachtet der Tatsache, dass er von dem Zeugen darauf angesprochen wurde, fuhr der Mercedes-Fahrer weiter. Über das abgelesene Kennzeichen konnte ein 68-jähriger Mann aus Offenbach als Verursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Originalmeldung der Polizei Alzenau