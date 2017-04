Brennender Pkw im Alzenauer Industriegebiet

Polizei Alzenau

Alzenau Sonntag, 09.04.2017 - 13:15 Uhr

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Pkw Brand im Alzenauer Industriegebiet-Süd. Gegen 23:55 Uhr brach das Feuer Brand zunächst im Motorraum eines geparkten Peugeot aus.