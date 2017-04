Rentner übersieht Auto: Unfall mit 5.000 Euro Schaden

Das Fahrzeug gehörte einer 53-jährigen Frau, die gerade in Richtung Hanau fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt. Da der Toyota nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Seitliche Berührung im Gegenverkehr

Schöllkrippen. Bei einem Verkehrsunfall in der Klingerstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 3.500 Euro. Gegen 10.30 Uhr wollte eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifahren. Ihr kam dabei der Peugeot einer 75-jährigen Frau entgegen. Beim Passieren des abgestellten Fahrzeugs streiften sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge seitlich.

Wasserkästen verloren

Alzenau. Am Donnerstagnachmittag verlor einLastwagenfahrer mehrere Kästen Wasser, die auf der Fahrbahn landeten. Der 49-jährige Mann fuhr um 16.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Siemensstraße und wollte in Richtung Industriestraße weiterfahren. Er musste an dem dortigen Kreisel verkehrsbedingt warten. Beim

Anfahren fielen circa 20 Wasserkästen, die nicht ordnungsgemäß gesichert waren von dem Auflieger. Die Straße war während der Reinigungsarbeiten für circa eine Stunde nur halbseitig befahrbar. Der Schaden blieb mit 120 Euro relativ gering.

Quelle: Polizei Alzenau