Schüler grundlos bedroht - Zeugen gesucht

Der Mann kam aus Richtung B8 und bedrohte die beiden Jugendlichen am Bahnhofsgebäude ohne erkennbaren Grund in verbaler Form. Er verschwand dann zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Der Mann hatte ein auffällige Erscheinung, er kann wie folgt beschrieben werden:

circa 60 Jahre alt,

1,60 bis 1,70 Meter groß,

rundlicher Bauch,

schwarz-graue Haare mit auffälligen seitlichen Zöpfen,

grauer Vollbart,

bekleidet mit einer Arbeiterlatzhose,

hatte einen großen Rucksack mit einer blauen Isomatte dabei.



Aufgrund der Gesamterscheinung könnte es sich um

einen Obdachlosen gehandelt haben.



Wer Hinweise zu dem Mann, vor allem zu seinem derzeitigen Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Wildunfall

Mömbris. Bei einem Wildunfall auf der Staatsstraße zwischen Niedersteinbach und Mömbris entstand am frühen Donnerstag (06.04.) ein Schaden von 1.000 Euro. Ein BMW-Fahrer, der Richtung Mömbris fuhr, hatte um 00.15 Uhr ein Reh erfasst. Das schwer verletzte Tier musste durch die Polizeistreife von seinem Leiden erlöst werden.

Parkplatzschild umgefahren

Schöllkrippen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin beschädigte am Mittwochmittag (05.04.) auf einem Parkplatz in der Laudenbacher Straße ein Schild. Die Frau hatte ihren Opel gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts abgestellt. Als sie beim Wegfahren ihren Motor startete, beachtete sie nicht dass, sie noch einen

Gang eingelegt hatte. Der Pkw machte einen Satz nach vorne und fuhr das Schild samt Pfosten komplett um. Dabei entstand an dem Schild ein Schaden von 750 Euro, der Wagen wurde im Frontbereich beschädigt. Da das Geschäft, zu dem das Parkplatzschild gehörte, geschlossen war, fuhr die Frau nach Hause, ohne die Polizei zu verständigen. Ein Zeuge hatte den ganzen Vorgang beobachtet, worauf im Laufe des Nachmittags die Polizei eingeschaltet wurde. Eine Streife konnte die flüchtige Verursacherin schließlich ermitteln. Die Frau gab an, den Schaden am nächsten Tag in dem betreffenden Geschäft melden zu wollen.

Körperverletzung



Alzenau. Am Mittwoch (05.04.) gegen 13 Uhr wurde ein 16-Jähriger aus Alzenau in der Nähe der Bembelhaltestelle in der Schäferbergstraße von einem 21-jährigen Mann aus Hanau geschlagen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung bedürfen noch der näheren Abklärung. Die Polizei ermittelt nun gegen den jungen Mann

wegen Körperverletzung.

Kennzeichen verschwunden

Schöllkrippen. Innerhalb der letzten Woche verschwand von einem Peugeot das vordere amtliche Kennzeichen. Der Pkw war in einer unverschlossenen Garage in der Lindenstraße abgestellt.

Originalmeldungen der Polizei Alzenau