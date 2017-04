Tierquäler in Hörstein: Pferd auf den Kopf geschlagen

Polizei Alzenau

Alzenau Mittwoch, 05.04.2017 - 09:09 Uhr

Zwischen Freitag und Samstag verletzte ein Unbekannter offenbar ein Pferd in Alzenau-Hörstein vorsätzlich am Kopf.