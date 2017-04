Kahl: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Playstation geklaut

Da drogenbedingte Auffälligkeiten bei der jungen Frau festzustellen waren, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Das gleiche Schicksal ereilte am Sonntag um 18.15 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer, der von einer Polizeistreife in der Odenwald angehalten worden war. Da auch hier eindeutige Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum vorlagen, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Gegen drei Jugendliche ermittelt die Alzenauer Polizei seit Sonntagnachmittag wegen Diebstahls. Die drei jungen Männer wurden von einem 17-Jährigen um 17 Uhr im Hof eines Anwesens in der Zieglerstraße überrascht. Die drei jungen Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren waren ihm persönlich bekannt. Ein 18-jähriger Schüler, der einen Rucksack dabei hatte, gab an, dass er seinen Geldbeutel aus einem Kellerraum geholt hätte. Wenig später bemerkte der 17-Jährige, dass seine Playstation aus diesem Raum fehlte. Allerdings waren die drei jungen Herren spurlos verschwunden. Da ein konkreter Tatverdacht bestand, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Wohnung eines 16-Jährigen durchsucht. Diese verlief allerdings negativ. Bisher ist die gestohlene Playstation im Wert von 250 Euro noch nicht aufgetaucht. Die weiteren Ermittlungen führt die Alzenauer Polizei.

Einbruch in Firma

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Sonntags brach ein Unbekannter in die Räumlichkeiten einer Firma in der Brentanostraße ein. Ein Beschäftigter eines Sicherheitsdienstes hatte gegen 20 Uhr eine eingeschlagene Glastür festgestellt und die Polizei verständigt. Der Täter hatte in den Firmenräumen mehrere Pakte geöffnet und deren Inhalt entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro, zum Diebstahlschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.