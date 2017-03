Arbeiter machen kurz Pause - Dreister Dieb klaut Nivelliergerät

Polizei Alzenau

Alzenau Freitag, 31.03.2017 - 09:58 Uhr

Eine kurze Pause der beiden Arbeiter, die eigentlich damit beschäftigt waren ein Grundstück im Industriegebiet-Süd D auszumessen, nutzte ein bislang unbekannter Dieb am Donnerstagfrüh gegen 07.45 Uhr dazu aus, das auf einem Dreibein aufgestellte Nivelliergerät der Marke Hilti im Wert von ca. 350 Euro zu entwenden.