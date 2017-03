Mehrere Unfallfluchten in Alzenau

Lkw streift Mauer

Am Mittwoch um 12.15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Fahrerin eines roten Mazda in der Wolfswingertstraße gegen einen Zaun fuhr und dann verschwand. Der Schaden an dem Zaun wird auf 100 Euro geschätzt. Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 18 Uhr musste dann die Besitzerin eines Skoda einen Schaden (150 Euro) an ihrer Fahrertür feststellen. Der Pkw stand seit 08.30 Uhr auf dem Parkplatz am Wasserloser Krankenhaus. Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bereits um 13.30 Uhr hatte eine 36-jährige Frau einen Schaden an der hinteren Stoßstange ihres Fahrzeugs bemerkt. Der VW war um 06.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Zur Sandmühle abgestellt worden. In diesen Fall summiert sich der Schaden auf 200 Euro.

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 16 Uhr bog der Fahrer eines Sattelzugs von der Kahlgrundstraße nach links in die Daxberger Straße ab. Dabei streifte er mit seinem Sattelanhänger leicht eine Grundstücksmauer. Fazit: 200 Euro Schaden am Anhänger und 50 Euro an der Mauer.

Fehler beim Ausparken

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Eine Audi-Fahrerin stieß am Mittwochnachmittag beim Rückwärtsausparken in der Hanauer Landstraße gegen einen abgestellten VW. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 500 Euro.

Spiegelberührung

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 07 Uhr streifte eine Skoda-Fahrerin im Mühlweg den Spiegel eines geparkten BMW. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zwei Wildunfälle

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Mittwoch kam es bei Wiesen zu zwei Wildunfällen. Um 06.30 Uhr war ein Opel-Fahrer zwischen Wiesen und Frammersbach mit einem Reh kollidiert. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro). Um 07 Uhr erfasste dann ein VW-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Wiesen und Heinrichsthal eine Wildsau, die bei dem Zusammenstoß getötet wurde. An dem VW beträgt der Schaden 1.500 Euro.

Pkw streift Fahrertür

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Landstraße kam es am Mittwochmorgen zu einem Schaden von 2.000 Euro. Allerdings waren die Angaben der beiden Unfallbeteiligten ein wenig unterschiedlich. Um 05.30 Uhr hatte eine Hyundai-Fahrerin mit ihrem rechten Außenspiegel die Fahrertür eines Nissan gestreift. Es ließ sich nicht abschließend klären, ob die Tür bereits geöffnet war oder gerade geöffnet wurde, als der Hyundai verbeifuhr.

Geldbörse verschwunden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen musste ein 66-jähriger Mann feststellen, dass seine Geldbörse spurlos verschwunden war. Das Portemonnaie samt Inhalt kam dem Mann offenbar gegen 06.15 Uhr im Bus zwischen Alzenau und Kahl abhanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizei Alzenau