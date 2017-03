16-Jähriger frisiert sein Mofa auf bis zu 60 Stundekilometer

Polizei Alzenau

Alzenau Mittwoch, 29.03.2017 - 11:36 Uhr

Einem 16-jährigen Mofa-Fahrer wurde am Dienstagnachmittag eine Laserkontrolle der Alzenauer Polizei zum Verhängnis. Der Schüler war gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Karlstein und Hörstein mit einer Geschwindigkeit von 57 km/h gemessen worden.