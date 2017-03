Betriebsunfall in Mömbris: Arbeiter verletzt sich schwer

Fehler beim Ausparken

Unfallflucht - weißer Kleinwagen gesucht

Auffahrunfall mit 6.500 Euro Schaden

Pkw mutwillig beschädigt

Haschisch sichergestellt - Ford-Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Der Mann demontierte um 13.15 Uhr in einer Firma in der Frankenstraße zusammen mit einem Kollegen eine fahrbare Hebevorrichtung. Dabei löste sich ein Querträger und fiel auf den Mann. Er musste nach Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Aschaffenburg geflogen werden.Am Montagnachmittag beschädigte eine VW-Fahrerin beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße einen abgestellten Skoda. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 400 Euro geschätzt.Am Montagmittag kam es an der Kreuzung Aschaffenburger Straße/Westring zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete.Um 12.45 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein. Aus dem Westring bog ein weißer Pkw nach rechts auf die Aschaffenburger Straße in Richtung Karlstein ab. Dieser Pkw nahm dem Mercedes-Fahrer nach dessen Aussage die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste dieser ab und wich nach links aus. Er überfuhr zunächst eine Grünfläche und landete schließlich in einer Hofeinfahrt. Dort touchierte er mehrere abgestellte Gegenstände. Der weiße Kleinwagen fuhr unverrichteter Dinge in Richtung Aschaffenburger weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der angerichtete Gesamtschaden summiert sich auf 2.800 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen weißen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße zwischen Schimborn und Feldkahl entstand am Montagmorgen ein Schaden von 6.500 Euro.Um 11 Uhr war ein 19-jähriger VW-Fahrer auf einen vorausfahrenden Audi aufgefahren. Dessen Fahrerin hatte wegen eines Lkw abbremsen müssen. Beide Fahrer blieben unverletzt.Am Freitag zwischen 19 und 23.30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen Audi, der in der Bayernstraße abgestellt war. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.Am frühen Dienstag um kurz nach Mitternacht kontrollierte eine Polizeistreife einen 22-jährigen Ford-Fahrer in der Waagstraße. Da bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und der junge Mann einen Drogenkonsum einräumte, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Erschwerend kommt für ihn hinzu, dass ein seinem Pkw noch ein kleiner Brocken Haschisch aufgefunden und sichergestellt wurde.

Polizei