Senior stürzt vom Apfelbaum - mit Hubschrauber in Klinik

Überholer trifft auf Linksabbieger



Sattelzug plättet Straßenlampe

Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Berauscht am Steuer - Blutprobe fällig

Feuer unbeaufsichtigt - Anzeige folgt

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr war ein 77jähriger Rentner auf seinem Wiesengrundstück oberhalb von Kälberau mit Baumschnittarbeiten an seinen Apfelbäumen beschäftigt. Dabei verlor er in einer Höhe von ca. drei Metern auf einer Leiter stehend das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wo er von einer Passantin kurze Zeit später gefunden wird. Er wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt geflogen. Lebensgefahr besteht aber nicht.Kurz nach 07.00 Uhr am Samstagfrüh wollte ein 53jähriger Opel-Fahrer in der Oberschurer Straße kurz nach dem Ortsausgang nach links auf einen Feldweg abbiegen und kündigte dies auch durch Betätigen des „Blinkers“ an. Ein ihm nachfolgender Skoda-Fahrer bemerkte dies jedoch nicht und wollte den langsamer werdenden Opel überholen. So fuhr der Skoda dem abbiegenden Opel in die linke Seite, kam dann nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und kam auf der Wiese zum Stehen. Verletzt wurde hierbei niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro.Beim Rückwärtsrangieren mit seinem 40-Tonner-Sattelzug übersah ein 37jähriger polnischer Lkw-Fahrer am Samstagabend gegen 19.00 Uhr in der Brentanostraße eine Straßenlaterne und drückte diese komplett um. Aufgrund freiliegender Stromkabel wurde noch am Abend die Feuerwehr Alzenau sowie ein Mitarbeiter der Bayernwerke hinzugezogen, um die Unfallstelle abzusichern. Sachschaden: einige tausend Euro.Am Samstagmorgen kurz vor 09.00 Uhr wollte ein 60jähriger BMW-Fahrer von der Hanauer Landstraße auf Höhe des Anglerheimes nach links auf die Staatsstraße 3308 (ehemalige B 8) in Richtung Kahl abbiegen. Dabei übersah er aber einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, an dessen Steuer eine 49jährige Frau saß, und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt seine Unfallgegnerin leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos eingeliefert werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.In der Nacht zum Sonntag unweit nach Mitternacht wurde in der Seestraße ein 17jähriger Kleinkraftradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich hierbei Verdachtsmomente ergaben, die auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.Am frühen Samstagabend gegen 17.45 Uhr wurde in der Auwanne eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei, wurde festgestellt, dass auf einem Gartengrundstück Grünabfälle verbrannt wurden. Da der 54jährige Besitzer nicht vor Ort war und erst im Nachhinein hinzukam, das Feuer also somit unbeaufsichtigt war, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige.

