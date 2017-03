13-jähriger Skateboard-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Dachrinne abgefahren



Schaden an der Stoßstange festgestellt

Der Junge befuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem Skateboard den Meisenweg und wollte ohne anzuhalten auf die Ruhbornstr. abbiegen. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer eines Pkw Mazdas, der die Ruhbornstr. in Richtung Spinne fuhr, hatte keine Zeit mehr zu reagieren und erfasste den Schüler frontal mit seinem Pkw.Dieser wurde über den Pkw geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Nach einer Erstversorgung wurde der 13-Jährige mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Frankfurt geflogen. Nach ersten Einschätzungen sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.. In der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.15 Uhr wurde in der Frankenstraße die Dachrinne eines Wohnanwesens abgefahren. In diesem Zeitraum hörten die Nachbarn einen lauten Knall. Es wird vermutet, dass ein Lastkraftwagen an der Rinne hängen blieb und anschließend weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch hatte ein Anwohner der Straße „ Ring“ seinen Pkw Opel auf einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt. Als er wieder zu seinem Pkw kam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest. Ein Schadensverursache ist nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Polizei Alzenau