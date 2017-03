A45: Seat-Fahrer zwingt Fiat zur Vollbremsung

Fahrzeug nicht versteuert

Der Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw Seat Leon mit Hamburger Kennzeichen fuhr diesem zunächst dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Schließlich überholte der Seat-Fahrer den Fiat-Fahrer unerlaubt rechts und setzte sich beim Einscheren in sehr engen Abstand vor den Pkw des Überholten. Anschließend bremste er sein Fahrzeug so stark ab, dass der Fiat-Fahrer nur durch eine Vollbremsung ein Auffahren auf den Seat verhindern konnte.Am Dienstag, um 22.45 Uhr wurde in der Straße Große Wiese im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 29 jähriger, polnischer Mercedes-Fahrer bereits seit mehreren Jahren in Deutschland wohnhaft ist, jedoch sein Fahrzeug nicht in Deutschland versteuert hat. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.Am Dienstag, um 11.30 Uhr wollte eine 81 jährige Opel-Fahrerin In den Mühlgärten mit ihrem Fahrzeug parallel zur Straße am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei kollidierte sie mit dem rechten Frontkotflügel ihres Fahrzeugs mit der hinteren rechten Tür der Beifahrerseite eines dort geparkten Pkw Seat eines 45 jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1600 Euro. Die Verursacherin wurde vor Ort verwarnt.Durch einen unbekannten Lkw wurde am Dienstag um ca. 15.00 Uhr auf der Staatsstraße 2305 zwischen den sogenannten Dörsthöfen und Nieder-steinbach eine Leitplanke stärker beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.Am Dienstag, um 16.30 Uhr fuhr ein 50 jähriger, polnischer Staatsangehöriger mit seinem Sattelzug DAF mit Auflieger in der Auwanne und übersah dabei an der Einmündung Hörsteiner Straße den von rechts kommenden, vorfahrts-berechtigten Kleintransporter Daimler eines 41 jährigen. Der Kleintransporter stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen den rechten hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Durch die Kollision wurde die komplette Fahrzeugfront des Daimler massiv eingedrückt. Hierdurch entstand wirtschaftlicher Totalschaden, während am Sattelauflieger lediglich eine Felge leicht beschädigt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13500 Euro. Der Kleintransporter wurde in Eigenregie des Geschädigten abgeschleppt. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro erbringen. Die Freiwillige Feuerwehr Karlstein band die ausgelaufenen Betriebsstoffe und regelte den Verkehr während der Unfallaufnahme.Am Dienstagnachmittag, um ca. 17.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Eichendorffstraße zu einem Park-rempler. Ein 56 jähriger Renault-Fahrer stieß mit seinem gelben Pkw beim Rückwärts-einparken gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten, schwarzen Pkw BMW. Als der Unfallverursacher den angerichteten Sachschaden bemerkte, hatte sich der unbekannte Geschädigte mit seinem Fahrzeug allerdings bereits entfernt. Am Verursacherfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 850 Euro.Am Dienstagabend, um ca. 21.25 Uhr befuhr eine 19 jährige BMW-Fahrerin die Hauptstraße und übersah sie hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei der Gegenlenkbewegung stieß sie gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines am rechten Straßenrand geparkten Pkw VW eines 53 jährigen. Am Fahrzeug der Unfall-verursacherin wurde die rechte Frontstoßstange beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

