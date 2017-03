MIt 1,4 Promille am Alzenauer Meerhofsee erwischt

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung wurde der Beschuldigte entlassen.

Unfallflucht

Karlstein am Main, Lks. Aschaffenburg. Zwischen Freitag dem 17.03.17, 23.00 Uhr und Samstag, dem 18.03.17, 07.00 Uhr, wurde in Karlstein am Main in der Kirchgasse an einem schwarzen Q7 der Außenspiegel vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500.-Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Bei Personenkontrolle Marihuana sichergestellt

Kahl am Main, Lks. Aschaffenburg. Am Sonntag, 19.03.17 gegen 00.15 Uhr wurden am Bahnhofsplatz drei Jugendliche einer Personenkontrolle unterzogen. Bei zwei Jugendlichen konnten noch Restbestände von Marihuana aufgefunden werden. Auf Beide kommt nun eine Anzeige zu.



