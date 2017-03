Rollerfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Unfall mit nicht angeleintem Hund

Zeitgleich befand sich ein Fußgänger in unmittelbarer Nähe dem ebenfalls die Fahrweise des Rollerfahrers auffiel. Der Rollerfahrer ignorierte jedoch die Zurechtweisungsversuche der beiden Verkehrsteilnehmer und wollte sich entfernen. Dabei fuhr er den Fußgänger an, so dass beide zu Boden stürzten. Der Rollerfahrer stieg unvermittelt wieder auf seinen Roller auf und entfernte sich von der Unfallstelle.Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß eine leichte Kopfverletzung, sowie Schürfwunden.Dank eines Zeugenhinweises konnte der Rollerfahrer im Laufe des Tages ermittelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen wurden. Den Rollerfahrer erwarten daher nun Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.Eine Hundehalterin ging am Freitagabend gegen 21:15 Uhr in der Kahlgrundstraße in Mömbris-Schimborn mit ihrem Hund spazieren. Sie führte dabei ihren Hund nicht an der Leine, so dass der Hund unkontrolliert auf der Straße entlang laufen konnte. In Folge dessen kam es zu einem Unfall zwischen einem Audi und dem Hund. An dem Audi wurde die Stoßstange beschädigt. Ob der Hund durch den Zusammenstoß verletzt wurde ist bisher noch nicht bekannt, da sich der Hund von der Unfallstelle entfernte.. Am Freitag gegen 07:30 Uhr kam es auf der Michelbacher Straße zwischen Alzenau und Kälberau zu einer Spiegelberührung zwischen einem Audi und einem entgegenkommenden Fahrzeug, welches sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Am Audi wurde der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen schwarzen Pkw laufen.Am Freitag gegen 19:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Blankenbach ein 53-Jähriger Citroen-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er wohl ein Bier zu viel getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab 0,96 Promille. Gegen den Fahrer wurde daher ein Bußgeldverfahren eingeleitet.. Im Zeitraum von Donnerstag, 20:30 Uhr bis Freitag, 15:00 Uhr wurde ein Gartenhaus in der Kirchgasse in Karlstein aufgebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gartenhaus und entwendete eine Musikbox.Wer zu den geschilderten Straftaten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau