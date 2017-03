Mann will Essen auf Beifahrersitz retten - und baut Unfall

Polizei Alzenau

Alzenau Donnerstag, 16.03.2017 - 11:09 Uhr

Bei einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall entstand am Mittwochnachmittag in der Brentanostraße ein Schaden von 9.500 Euro.