Fehler beim Ausparken in Kahl

Pkw mutwillig beschädigt

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2000 Euro geschätzt.In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein Unbekannter einen Opel, der in der Entengasse geparkt war. Er schüttete eine dunkelgrüne ätzende Flüssigkeit auf die Heckklappe und verursachte so einen Schaden von 500 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau