Unfallflucht in Alzenau - Zeugin merkt sich das Kennzeichen

Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 11.03.2017 - 11:30 Uhr

Am Freitag um die Mittagszeit wurde ein in der Max-Planck-Straße geparkter Opel Signum von einem Kleintransporter auf der Fahrerseite beschädigt.