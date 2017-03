Unfall, zwei Verletzte und 9500 Euro Schaden

Unfallflucht

Fahrrad gestohlen

Um 12.30 Uhr bog die 59-jährige Fahrerin eines Opel Astra vom Stadtweg nach links auf die vorfahrtsberechtigte Kahlgrundstraße ab. Dabei übersah sie den Opel Vivaro eines 46-jährigen Mannes, der in Richtung Blankenbach fuhr. Der Vivaro stieß mit der Front gegen die Fahrertür des Opel. Bei dem Zusammenstoß wurden der Vivaro-Fahrer sowie dessen 3-jähriger Sohn leicht verletzt. Sie mussten ambulant behandelt werden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 9.500 Euro.Am Donnerstag zwischen 17.00 und 17.30 Uhr wurde in Schöllkrippen ein Audi von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Audi war in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Aschaffenburger Straße abgestellt. Der flüchtige Verursacher, bei dem es sich aufgrund der Spurenlage um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben dürfte, hinterließ einen Schaden an der Fahrertür (1.000 Euro).Am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 16.30 Uhr wurde am Kahler Bahnhof ein Fahrrad entwendet. Das Mountainbike der Marke Lapierre war mit einem Kabelschloss gesichert und hatte einen Wert von 450 Euro.

Polizei