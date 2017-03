76-Jähriger rammt vier Autos - und fährt einfach weiter

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mofa-Fahrer stürzt

Elektrowerkzeuge gestohlen

Gegen 19 Uhr streifte ein 76-jähriger Suzuki-Fahrer aufgrund gesundheitlicher Probleme mit seiner rechten Fahrzeugseite insgesamt vier geparkte Pkw. Trotz des angerichteten Schadens setzte er sein Fahrt unverrichteter Dinge fort. Er konnte wenig später von einer Polizeistreife an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von Unfallort.Am Dienstagnachmittag fiel einer Polizeistreife auf einem Radweg entlang der ehemaligen B 8 ein Citroen auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, da ihm diese von einem Gericht entzogen worden war.Am Dienstagnachmittag stürzte ein 16-jähriger Mofa-Fahrer ohne Fremdbeteiligung und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der junge Mann fuhr um 17.30 Uhr mit seinem Mofa auf der Prischoßstraße in Richtung Alzenau. Kurz nach dem Ortsausgang stürzte er aufgrund mangelnder Fahrpraxis von seinem Mofa. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am rechten Knie zu. Der Schaden am Mofa beträgt 100 Euro.. Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag entwendete ein Unbekannter in Geiselbach Elektrowerkzeuge im Wert von 500 Euro. Die Gerätschaften der Marke Bosch waren in einer unversperrten Garage in der Hauptstraße gelagert.

Polizei