Unfall bei Dettingen: 4500 Euro Schaden

Um 20.15 Uhr wollte eine 56-jährige Ford-Fahrerin in den Kreisverkehr fahren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten VW einer 57-jährigen Frau, die aus Richtung Kleinostheim kam. Im Kreisel kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Wildunfall

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Kupferdachrinne geklaut - Zeugen gesucht

Am frühen Dienstag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Geiselbach und Hofstädten zu einem Wildunfall, bei dem ein Schaden von 2.000 Euro entstand. Um 04 Uhr war der Fahrer eines Kleintransportes, der in Richtung Hofstädten fuhr, mit einem Reh zusammengestoßen. Der Kleintransporter wurde im Frontbereich und am rechten Kotflügel beschädigt.Am Montagmorgen stießen die Fahrer von zwei Kleintransportern im Begegnungsverkehr auf der engen Kreisstraße zwischen Blankenbach und Krombach mit den linken Außenspiegeln zusammen. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.Im Laufe der letzten Woche entwendeten Unbekannte in der Straße Kirchpfad vom Vereinsheim des Musikvereins Schneppenbach 15 Meter Kupferdachrinne. Wie die Dachrinne abtransportiert wurde, ist nicht bekannt. Der Schaden beträgt 450 Euro.

