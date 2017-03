Mountainbiker stürzt - Rettungseinsatz in Mömbris

Din Mountainbiker - der mit einer Gruppe unterwegs war - stürzte in einer steilen Abfahrt und verletzte sich dabei. Die Feuerwehr aus Hemsbach leuchtete die Einsatzstelle - die sich ca. 600 Meter vom Parkplatz zum Hahnenkamm befand - aus und führte die Erstversorgung des gestürzten Mountainbikers durch.

Hierbei war es von großem Vorteil, dass die Feuerwehr Hemsbach - aufgrund ihrer Ortskenntnis und ihres medizinisch sehr gut ausgebildeten Personals - schnell an der Einsatzstelle eintraf und sofort den Patienten versorgen und betreuten konnte.

Weiterhin wurden von der Feuerwehr Hemsbach noch einige Lotsen aufgestellt, um den nachrückenden Kräften des Rettungsdienstes, dem Notarzt, der Feuerwehr und der Bergwacht Hösbach den Weg zu weisen.

Die Feuerwehr Mömbris brachte mit einem geländegängigen Fahrzeug eine Schleifkorbtrage zum Patienten. Weiterhin unterstütze das First-Responder Team der Feuerwehr Mömbris die Ersthelfer aus Hemsbach.

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes wurde der Patient mit einem Fahrzeug der Bergwacht bis zum Parkplatz des Hahnenkammes verbracht und dort in den Rettungswagen umgeladen. Mit dem Verdacht auf eine Schulterverletzung wurde der 54jährige Freizeitsportler in ein Krankenhaus gebracht.



Polizei Alzenau und Pressemeldung er Kreisbrandinspektion Aschaffenburg

Pkw mutwillig beschädigt

Mömbris, OT Brücken, Lkrs. Aschaffenburg - In der Wendelinusstraße kam es in der Zeit von Freitagnachmittag und Samstagmittag zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Besitzer hatte seinen Volvo am Freitag gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr stellte der Geschädigte dann eine große Eindellung an der hinteren linken Tür fest. Auf dem Blech waren deutlich zwei Schuhabdrücke zu erkennen. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 500 EUR.



Polizei Alzenau