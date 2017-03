Kahl: Volvo stößt beim Wenden mit Renault zusammen

Hier kam es dann beim Wenden zu einem Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Hier entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro.





Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Mömbris, OT Mensengesäß, Lks. Aschaffenburg. Am 03.03.2017 gegen 07.20 Uhr stießen eine 23-jährige Mömbriserin mit ihrem Opel Astra und ein 21-jähriger Mömbriser mit seinem Mitsubishi in Mömbris in der Hüttenberger Straße im Begegnungsverkehr zusammen. Bei beiden Fahrzeugen berührten sich die Außenspiegel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Mömbris, OT Kaltenberg, Lks. Aschaffenburg. Am 03.03.2017 gegen 15.30 Uhr stießen ein 36-jähriger Linsengerichter mit seinem Peugeot und ein 58-jähriger Sommerkahler mit seinem Mercedes im Begegnungsverkehr auf der St. 2305 zwischen Kaltenberg und Blankenbach zusammen. Hierbei beschädigten sie sich die beiden linken Außenspiegel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 160.- Euro.





Originalmeldung der Polizei Alzenau