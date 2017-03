Arbeiter gerät in Förderband - Handgelenk gebrochen

Fußgänger verletzt

Der Mann hatte sich gegen 15.30 Uhr bei Wartungsarbeiten an einer Förderbandrolle die linke Hand eingeklemmt. Er zog sich hierbei nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des linken Handgelenks zu. Er wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Wasserloser Straße erlitt ein Fußgänger am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen. Der 39-jährige Mann trat um 11 Uhr auf die Fahrbahn, ohne auf einen vorbeifahrenden Mercedes zu achten. Ein Mann hatte noch versucht, den Fußgänger vor dem Auto zu warnen. Bei der leichten Kollision stürzte der 39-Jährige zu Boden, zog sich aber nach ersten Erkenntnissen nur minimale Verletzungen am Gesäß zu. Am Mercedes entstand kein Schaden.

In den Gegenverkehr geraten

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Noch relativ glimpflich endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen in Fronhofen ereignete. Ein 37-jähriger Toyota-Fahrer war auf der abknickenden Vorfahrtsstraße zu weit nach links geraten und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden BMW einer 32-jährigen Frau. Diese erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen im Halsbereich. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden summiert sich auf 7.500 Euro.

Parkplatzrempler

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag beschädigte eine Pkw-Fahrerin beim Rückwärtsausparken in der Emmy-Noether-Straße einen geparkten Pkw. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.600 Euro geschätzt.

Vorfahrtsverletzung

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagnachmittag kam es am Kreisverkehr an der Anschlussstelle Alzenau Nord zu einem Vorfahrtsunfall, bei dem ein Schaden von 1.500 Euro entstand. Um 14.15 Uhr verließ ein 75-jähriger Peugeot-Fahrer die A 45, um in Richtung Hanau zu fahren. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel eines 34-jährigen Mannes, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizei Alzenau