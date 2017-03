Opel überschlägt sich bei Kleinkahl

Auffahrunfall

Die junge Frau kam auf der nassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen, sie wurde mit diversen Prellungen und einem Schleudertrauma ins Krankenhaus Aschaffenburg gebracht. Der Pkw, der nur noch Schrottwert (1.000 Euro) hatte, musste abgeschleppt werden.

Karlstein-Großwelzheim. Am Mittwoch kam es am Ortsende von Großwelzheim am dortigen Kreisverkehr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von 1.500 Euro. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer, der um 18.45 Uhr in Richtung Karlstein fuhr, war auf einen VW aufgefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Lkw streift geparkten VW

Kahl. In der Birkenhainstraße streifte ein 38-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochmittag mit seinem Anhänger beim Vorbeifahren einen geparkten VW. Der Lkw und der Anhänger blieben unbeschädigt, am VW entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau