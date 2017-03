Fehler beim Abbiegen verursacht 3500 Euro Schaden in Kahl

Wildunfall

Um 14 Uhr wollte eine 69-jährige Pkw-Fahrerin von der Geradeausspur nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie den VW eines 49-jährigen Mannes, der links neben ihr auf der Linksabbiegerspur fuhr. Sie streifte mit ihrem linken vorderen Kotflügel das Heck des VW.

Schöllkrippen-Hofstädten. In der Raingartenstraße in Hofstädten kam es am frühen Dienstagabend zu einem Wildunfall. Eine Toyota-Fahrerin, die in Richtung Westerngrund fuhr, war um 19 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen. Das schwer verletzte Tier musste durch die Polizeistreife von seinem Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand nur ein minimaler Sachschaden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau