Zwei Fahrräder in Dettingen gestohlen

Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Der Täter knackte das Schloss vermutlich mit einem Bolzenschneider, das Schloss blieb am Tatort zurück.

Am Montagmorgen ereilte einen Fahrradbesitzer in der Kurmainzer Straße dann ein ähnliches Schicksal. Er stellte fest, dass ein Unbekannter in der Nacht sein verschlossenes Herren- Mountainbike aus dem Hof des Anwesens entwendet hatte. Das schwarze Rad der Marke Ghost hatte einen Wert von 750 Euro.

Alubleche geklaut - Zeugen gesucht

Alzenau-Michelbach. Am Donnerstag letzter Woche entwendeten Unbekannte 15 Alu-Profilbleche aus dem Hofraum eines Anwesens in der Straße Am Weibersbach. Ein Zeuge hatte gegen 10 Uhr beobachtet, wie zwei Männer die Bleche in einen Pritschenwagen mit HU-Kennzeichen luden und dann mit ihrer Beute im Wert von 500 Euro verschwanden. Ob diese Tat im Zusammenhang mit den zuletzt gemeldeten Kupferdieb-stählen steht, bedarf einer näheren Abklärung.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Alzenau