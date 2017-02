Vermeintlicher Einbrecher in Geiselbach - Polizeieinsatz

Körperverletzungen bei Faschingsveranstaltung

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei der Nachschau stellte der Mitteiler fest, dass an einem benachbarten Anwesen die Terrassentür eingeschlagen war und sich der vermeintliche Täter offensichtlich noch im Haus aufhält. Aufgrund der Mitteilung wurde von einem aktuellen Einbruch ausgegangen, was zur Folge hatte, dass drei Streifenbesatzungen der Alzenauer Polizei, je eine Streife der Polizeiinspektion und Autobahnpolizei Aschaffenburg sowie ein Diensthundeführer der Operativen Ergänzungsdienste zum Tatort eilten.Beim Eintreffen stellten die Beamten zunächst eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Hauseingangstür fest. Bei der weiteren Nachschau wurde dann noch eine eingeschlagene Terrassentür festgestellt, über die die Beamten in das Haus gelangten. Bei der Absuche des Wohnhauses wurde der vermeintliche Einbrecher schnell gefunden. Dieser entpuppte sich als der Sohn der Hauseigentümer. Nach einer Feier, bei dem augenscheinlich auch Alkohol ausgeschenkt wurde, hatte der junge Mann zwar noch den Nachhauseweg, nicht jedoch seinen Haustürschlüssel gefunden. In seiner Not schlug er zunächst eine Scheibe der Haustür ein. Nachdem er so nicht ins Haus gelangen konnte, musste auch noch die Terrassentür dran glauben. Den verloren geglaubten Hausschlüssel hatte der junge Mann übrigens die ganze Zeit über in seiner Hosentasche stecken. An den Scheiben dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 2000 EUR entstanden sein.- Im Rahmen einer Faschingsveranstaltung in der Bayernhalle kam es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Körperverletzungen.Gegen 03:00 Uhr verließ zunächst ein 23jähriger die Veranstaltung. Vor der Halle wurde der Mann dann von mehreren Personen tätlich angegriffen und verletzt. Hierbei zog sich der Geschädigte vermutlich eine Kiefer- und Nasenbeinfraktur zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Etwa zeitgleich kam es an gleicher Stelle zu einer weiteren Körperverletzung. Ein 20jähriger wurde beim Verlassen der Halle von einem unbekannten Täter aus der genannten Gruppe unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt eine Platzwunde und musste vor Ort ambulant behandelt werden. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem roten Pkw, vermutlich Opel, vom Tatort.

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg - Am Samstagnachmittag stellten Beamte der PI Alzenau eine Softairwaffe sicher. Gegen 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 19jährigen im Bereich im Bereich des Schulgeländes. In einem Rucksack führte der junge Mann hierbei die Softairwaffe mit sich, die einer scharfen Schusswaffe der Marke SIG SAUER zum Verwechseln ähnlich sah. Da das Mitführen solcher Anscheinswaffen nach dem Waffengesetz verboten ist, muss sich der 19jährige nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Die Waffe wurde noch vor Ort sichergestellt.

Geparkten Pkw touchiert

Wildunfall mit Reh

Zu tief ins Glas geschaut

Sachbeschädigung

- Der Fahrer eines VW Golf befuhr am Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr die Hauptstraße in Richtung Hohl. Als der Golffahrer an einem ordnungsgemäß geparkten Audi vorbeifahren wollte, touchierte er diesen mit dem rechten Außenspiegel im Bereich der hinteren Stoßstange. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1200 EUR.- Auf der Staatsstraße 2443, Höhe Gunzenbach, kam es am Samstagabend zu einem Wildunfall mit einem Reh. Die Fahrerin eines VW Polo befuhr die Staatsstraße aus Richtung Hohl kommend, als das Wild plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Reh schwer verletzt und musste durch einen Jäger von seinem Leid erlöst werden. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.- Auf der Hanauer Landstraße kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Alzenau am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr einen Pkw Mercedes. Nachdem die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, folgte ein obligatorischer Atemalkoholtest. Hierbei wurde ein Alkoholwert von 0,3 mg/l festgestellt. Auf der Dienststelle folgte ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest, welcher den ersten Verdacht bestätigte. Auf den Mercedesfahrer kommt nun eine Verkehrsordnungs-widrigkeitenanzeige sowie ein, mindestens einmonatiges, Fahrverbot zu.Bis dato unbekannte Täter rissen in der Zieglerstraße drei Warnbarken aus deren Verankerung. Im Anschluss warfen sie die Barken in den angrenzenden Weibersbach. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit von Freitagabend und Samstagmittag. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 100 EUR.



Polizei Alzenau