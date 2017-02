Mömbris: Erneut Kupferfallrohre an Vereinsheim geklaut

Polizei Alzenau

Alzenau Samstag, 25.02.2017 - 10:30 Uhr

Nachdem sie zuvor bereits in Westerngrund, Wiesen und Jakobstahl auf Beutezug gegangen waren, schlugen vermutlich dieselben bislang unbekannten Diebe nun im Laufe der Woche am Sportheim des FC Mömbris in der Johannesberger Straße zu.