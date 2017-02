Unfallflucht

Beide Kennzeichen gestohlen

Brand mit hohem Schaden

Der flüchtige Verursacher schlug offenbar beim Ein- oder Aussteigen seine Tür gegen die Beifahrertür des Hyundai. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.Am Donnerstag entwendete ein Unbekannter von einem VW beide amtlichen Kennzeichen. Der Pkw war zwischen 09.30 und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Brentanostraße abgestellt.Am Donnerstagmorgen kam es in einem Industriebetrieb Am Sportplatz zu einem Brand bei dem ein Schaden von 15.000 Euro entstand. Um 06.10 Uhr waren aus bisher nicht bekannten Gründen in einem Büroraum Akkus in Brand geraten und hatten einen Brandalarm ausgelöst. Ein Mitarbeiter versuchte noch zu löschen und zog sich dabei eine leichte Rauchvergiftung zu. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren aus Karlstein, Kahl und Kleinostheim, die mit 28 Mann im Einsatz waren, hatten den Brand schnell im Griff. Das Büro, in dem auch technische Gerätschaften abgestellt waren, wurde allerdings erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Alzenau