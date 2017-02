Ladendiebe in Alzenau auf frischer Tat ertappt

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

„Verbremser“ führt zum Sturz



Fahren unter Alkoholeinfluss



Kupferdachrinne gestohlen

Während die beiden Männer aus einer hessischen Nachbargemeinde ihre im Einkaufswagen befindlichen Lebensmittel an der Kasse bezahlten, versuchten sie Bekleidungsartikel am Körper versteckt an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Eine hinzugezogene Polizeistreife konnte die Diebe noch auf dem Parkplatz vor dem Einkaufsmarkt festnehmen.Im Zuge der Tatbestandsaufnahme stellte sich heraus, dass das Duo bereits eine Woche zuvor, nämlich am Montag, den 13.02.2017, im gleichen Markt Waren gestohlen hatten. Was genau damals entwendet wurde und wie hoch die Schadenssumme war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.Beide Männer wurden zur Dienststelle verbracht, erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Wegen des wiederholten Diebstahls müssen sie sich zu gegebener Zeit verantworten.Am Mittwochabend, gegen 20:40 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Pkw Daimler Benz in der Leo-Wolpert-Straße beim Ausparken einen geparkten Pkw Ford Focus. Da das Geschehen durch zwei aufmerksame Zeugen beobachtet wurde, dürfte der Unfallverursacher rasch zu ermitteln sein. Der am Ford Focus entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.Am Mittwochmorgen, um 08:15 Uhr, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw Volvo in der Hauptstraße auf Höhe Haus-Nr. 27. Als er nur 5 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war der linke Außenspiegel beschädigt. Die Höhe seines Schadens gibt er mit 800 Euro an. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit keine.Aufgrund eines „Verbremsers“ kam am Mittwochmittag, gegen 12:20 Uhr, ein Zweiradfahrer in der Kleinlaudenbacher Straße zu Fall. Bei relativ geringer Geschwindigkeit kippte er beim Bremsen mit seinem Roller nach links um. Das Zweirad wurde dabei leicht beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Emmy-Noether-Straße wurde am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, bei einem 32jährigen Autofahrer Alkoholgeruch festgestellt. In der Folge wurden die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf der Dienststelle musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Ein zuvor durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von rund einer Promille.Wie erst jetzt bekannt wurde, verschwand bereits in der letzten Woche, in der Zeit von Donnerstag, 16.02.2017 bis Samstag, 18.02.2017, am Fußballvereinsheim, In der Wiesbütt, die Kupferdachrinne. Zu den Dieben gibt es bislang keine konkreten Hinweise. Allerdings wird ein Tatzusammenhang mit gleichgelagerten Diebstählen an der Grillhütte in Westerngrund an und in Heigenbrücken-Jakobstal, am Wasserhochbehälter, vermutet (beide Fälle wurden bereits veröffentlicht). Der Schaden am Sportheim wird auf rund 250 Euro geschätzt.Sollte jemand sachdienliche Hinweise zu einem der aufgeführten Sachverhalte machen können, wird er gebeten, sich unter der Telefonnummer 06023/944-130 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizei Alzenau