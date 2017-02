Dachdecker in Albstadt stürzt vom Gerüst

Fehler beim Einparken

Auffahrunfall

Überschlag im Pkw

Unfallflucht

Beim Ladendiebstahl erwischt

Tankbetrug

Der Dachdecker führte um 10.15 Uhr Arbeiten am Kamin eines Anwesens in der Freigerichter Straße durch. Hierzu war ein sogenanntes Besengerüst auf dem Dach installiert. Aus bisher nicht bekannten Gründen löste sich das Gerüst aus der Verankerung, so dass der Mann circa 5 Meter tief auf den Boden fiel und auf einer Grasfläche zum Liegen kam.Der Mann war nach dem Sturz noch ansprechbar. Er wurde, nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst, mit einem Hubschrauber mit Verdacht auf ein Polytrauma in eine Spezialklinik nach Frankfurt geflogen.Am Dienstagmorgen beschädigte ein Pkw-Fahrer beim Einparken auf einem Firmenparkplatz in der Seligenstädter Straße einen geparkten VW. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.Bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 3.500 Euro. Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer war um 11.30 Uhr auf den VW eines 77-jährigen Mannes aufgefahren, der nach links abbiegen wollte. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.Noch relativ glimpflich endete ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der Staatsstraße 2305 bei Alzenau ereignete. Um 12.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer von Mömbris kommend in Richtung Alzenau. Unmittelbar nach den Dörsthöfen geriet er in einer Rechtskurve nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Peugeot überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Pkw, an dem ein Schaden von 3.000 Euro entstand musste abgeschleppt werden.Am Dienstag zwischen 08.30 und 11 Uhr wurde ein Audi, der auf einem Parkplatz an der Burgstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden an der Fahrerseite (1.000 Euro).Am Dienstagvormittag wurde ein 19-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Frohnhofen ertappt. Ein Zeuge hatte um 11.30 Uhr beobachtet, wie der Mann eine Packung Tabak im Wert von 5 Euro einsteckte. An der Kasse bezahlte er allerdings nur einen Energydrink. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.Am Dienstagmorgen wurde ein VW an einer Tankstelle in der Hanauer Landstraße für 72 Euro betankt. Anschließend stieg eine Frau in den Pkw und fuhr davon, ohne ihre Tankschuld zu begleichen. Ermittlungen der Polizei führten zu einer 31-jährigen Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg. Sie muss sich nun wegen Tankbetrugs vor Gericht verantworten.

Polizei Alzenau