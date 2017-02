Radfahrer bei Vorfahrtsunfall in Hörstein leicht verletzt

Berührung im Gegenverkehr

Um 14.15 Uhr wollte ein 52-jähriger BMW-Fahrer von der Schmiedstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Mömbriser Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 57-jährigen Radfahrer. Der BMW stieß an das Hinterrad des Radlers, so dass dieser zu Boden stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen im Gesicht und an den Beinen zu. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 500 Euro geschätzt.

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Daxberger Straße entstand am Sonntagnachmittag geringer Sachschaden. Um 14.45 Uhr fuhr ein 60-jähriger Daimler-Fahrer auf der Daxberger Straße in Richtung Ortsmitte. Zur gleichen Zeit kam ihm ein Renault entgegen. Der Daimler-Fahrer fuhr an zwei geparkten Fahrzeugen vorbei und scherte dazu aus. Der entgegenkommende Renault-Fahrer musste deshalb auf den Gehweg ausweichen. Trotzdem kam es beim Vorbeifahren zu einer leichten Berührung der beiden Fahrzeuge, bei der ein Schaden von 100 Euro entstand.

Polizei Alzenau