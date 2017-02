Dreister Dieb klaut Geschenke auf Geburtstagsfeier in Alzenau

Polizei Alzenau

Alzenau Sonntag, 19.02.2017 - 08:39 Uhr

Während etwa hundert Gäste in Alzenau in der Brentanostraße in einer Gaststätte einen Geburtstag feierten, wurden die gesammelt abgelegten Geschenke am 19.02.2017 gegen 02.20 Uhr von unbekannten Tätern entwendet.