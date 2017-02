Während der Abwesenheit der Bewohner ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Fallthor eingebrochen. Der Täter hatte in der Zeit von Donnerstag, den 09. Februar, 09.00 Uhr, bis vergangenem Freitag, 18.50 Uhr, ein Fenster im Kellerbereich aufgehebelt und war so in die Räumlichkeiten gelangt. Dort fiel ihm Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Der Reparaturschaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-130 zu melden.

Meldung er Polizei Unterfranken